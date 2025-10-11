Información del precio (USD) de Aavegotchi KEK (KEK)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Precio más bajo $ 0.00051168$ 0.00051168 $ 0.00051168 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -2.29% Cambio de Precio (7D) -2.29%

El precio en tiempo real de Aavegotchi KEK (KEK) es de $0.00063137. Durante las últimas 24 horas, KEK se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KEK es de $ 1.46, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00051168.

En términos de rendimiento a corto plazo, KEK ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -2.29% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Aavegotchi KEK (KEK)

Cap de mercado $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Suministro de Circulación 51.60M 51.60M 51.60M Suministro total 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244

La capitalización de mercado actual de Aavegotchi KEK es de $ 32.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KEK es de 51.60M, con un suministro total de 2096263752.140244. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.32M.