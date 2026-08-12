¿Cuál es el precio actual de mercado de Aave v3 FRAX?

Aave v3 FRAX está valorado en €0.8430207503333220000, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. Esto refleja el estado más reciente de la oferta y la demanda en los mercados criptográficos globales.

¿Cuántos titulares únicos tiene AFRAX?

Hay -- titulares en la cadena, lo que indica la distribución y adopción comunitaria de AFRAX. Un aumento en el número de titulares suele considerarse una señal de fortalecimiento de la participación en la red o de un mayor interés a largo plazo.

¿Qué tan activo está Aave v3 FRAX en su blockchain nativo?

Como token en --, la actividad está influenciada por las interacciones con billeteras, las tarifas de la red, el comportamiento de staking y el uso de contratos inteligentes. Una actividad elevada puede correlacionarse con un mayor volumen de operaciones o con el surgimiento de desarrollos en el ecosistema.

¿Cuál es la oferta circulante total de AFRAX?

La oferta circulante asciende a 217096.7411576545, lo que afecta directamente la escasez y la valoración del token. Los cambios en la oferta pueden deberse a emisiones, quemas o calendarios de desbloqueo.

¿Cuál es el volumen en 24 horas de Aave v3 FRAX?

Aave v3 FRAX generó €-- en volumen de operaciones durante el último día, lo que demuestra cuán activamente se está negociando este activo y la profundidad de su liquidez.

¿Cómo se desempeña AFRAX en comparación con sus competidores de la categoría Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem?

En comparación con otros activos del segmento Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem, el impulso de AFRAX está influenciado por el sentimiento del mercado, la adopción por parte de los inversores y métricas en cadena vinculadas a --.