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El precio actual de aarna atvPTmax hoy es 1.025 USD. La capitalización de mercado de ATVPTMAX es 354,756 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ATVPTMAX a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de aarna atvPTmax hoy es 1.025 USD. La capitalización de mercado de ATVPTMAX es 354,756 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ATVPTMAX a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

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Precio en vivo de 1 ATVPTMAX en USD:

$1.025
$1.025$1.025
0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de aarna atvPTmax (ATVPTMAX)
Última actualización de la página: 2026-08-12 12:00:24 (UTC+8)

Precio de aarna atvPTmax hoy

El precio actual de aarna atvPTmax (ATVPTMAX) hoy es $ 1.025, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ATVPTMAX a USD es $ 1.025 por ATVPTMAX.

aarna atvPTmax actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 354,756, con un suministro circulante de 346.09K ATVPTMAX. Durante las últimas 24 horas, ATVPTMAX cotiza entre $ 1.025 (bajo) y $ 1.025 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.025, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.006.

En el corto plazo, ATVPTMAX experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

$ 354.76K
$ 354.76K$ 354.76K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 354.76K
$ 354.76K$ 354.76K

346.09K
346.09K 346.09K

346,094.7214814895
346,094.7214814895 346,094.7214814895

La capitalización de mercado actual de aarna atvPTmax es de $ 354.76K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de ATVPTMAX es de 346.09K, con un suministro total de 346094.7214814895. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 354.76K.

Historial de precios de aarna atvPTmax USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
24H Mín
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
24H Máx

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

0.00%

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+0.01%

+0.01%

Historial de precios de aarna atvPTmax (ATVPTMAX) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de aarna atvPTmax a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de aarna atvPTmax a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de aarna atvPTmax a USD fue de $ +0.0005943975.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de aarna atvPTmax a USD fue de $ -0.0000263718147825.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-0.00%
30 Días$ 0--
60 Días$ +0.0005943975+0.06%
90 Días$ -0.0000263718147825-0.00%

Predicción de precios para aarna atvPTmax

Predicción del precio de aarna atvPTmax (ATVPTMAX) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ATVPTMAX en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de aarna atvPTmax (ATVPTMAX) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de aarna atvPTmax podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará aarna atvPTmax en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ATVPTMAX para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de aarna atvPTmax.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Acerca de aarna atvPTmax

¿Cuál es el precio de hoy de aarna atvPTmax (ATVPTMAX)?

El precio en tiempo real es €0.8722905666750000, lo que refleja un movimiento de precios durante las últimas 24 horas del -0.00%. Esta cifra se recalcula cada pocos segundos para reflejar la negociación en tiempo real en los mercados globales.

¿Cuántos tokens de ATVPTMAX están en circulación?

La oferta en circulación de ATVPTMAX es de 346094.7214814895, lo que representa la cantidad actualmente en manos del público. La oferta en circulación influye en la determinación del precio y en la capitalización de mercado, especialmente en activos emergentes.

¿Cuántos titulares poseen actualmente aarna atvPTmax?

Se estima que hay -- titulares únicos de ATVPTMAX en las redes compatibles. Un número creciente de titulares generalmente indica una mayor adopción y un interés a largo plazo en el activo.

¿Cuál es la capitalización de mercado de aarna atvPTmax hoy?

La capitalización de mercado asciende a €301902.7436793720000, lo que sitúa a aarna atvPTmax en el puesto #3996 a nivel mundial. La capitalización de mercado ayuda a los inversores a comprender el tamaño relativo y la madurez del activo en comparación con otros.

¿Con qué intensidad se está negociando ATVPTMAX hoy?

En las últimas 24 horas, el token registró un volumen de negociación de €--. Volumenes más altos suelen correlacionarse con una liquidez más fuerte y una mayor participación de los operadores.

¿Qué está impulsando el reciente movimiento de aarna atvPTmax?

El reciente movimiento de precios del -0.00% en las últimas 24 horas está influenciado por el sentimiento del mercado, el comportamiento de los inversores, el desempeño general de la categoría dentro de Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,aarna Vault Tokens y las actualizaciones del ecosistema de --. También pueden contribuir noticias relevantes o un aumento en el interés de trading.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre aarna atvPTmax

Última actualización de la página: 2026-08-12 12:00:24 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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TOFU Story

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$0.0003694$0.0003694

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