Precio de aarna atv 808 hoy

El precio actual de aarna atv 808 (ATV808) hoy es $ 94.01, con una variación del 2.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ATV808 a USD es $ 94.01 por ATV808.

aarna atv 808 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,082, con un suministro circulante de 405.60 ATV808. Durante las últimas 24 horas, ATV808 cotiza entre $ 93.97 (bajo) y $ 97.07 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 185.98, mientras que el mínimo histórico fue $ 82.2.

En el corto plazo, ATV808 experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +12.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de aarna atv 808 (ATV808)

Cap de mercado $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K Suministro de Circulación 405.60 405.60 405.60 Suministro total 405.5997227091953 405.5997227091953 405.5997227091953

La capitalización de mercado actual de aarna atv 808 es de $ 38.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ATV808 es de 405.60, con un suministro total de 405.5997227091953. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.08K.