Análisis técnico de LayerZero (ZRO) de hoy La página de análisis de LayerZero proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZRO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de LayerZero a continuación. Regístrate

Cambio de precio de LayerZero (ZRO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.849 -- +9.16% -0.24% -38.57%

Indicadores técnicos de LayerZero

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de LayerZero en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 1 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.8493 0.8489 R2 0.8489 0.8485 R1 0.8485 0.8484 PP 0.8481 0.8481 S1 0.8477 0.8477 S2 0.8473 0.8476 S3 0.8469 0.8473

Señales del mercado de LayerZero Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.41M $5.14 M $5.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $1.14 M Ventas activas en 3 días $1.16 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.05M Compras activas en 7 días $3.71 M Ventas activas en 7 días $3.75 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de LayerZero Ingresos netos Precio de ZROUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.20 M 0.85 2026-08-11 -$0.14 M 0.86 2026-08-10 -$0.08 M 0.86 2026-08-09 $0.16 M 0.85 2026-08-08 $0.04 M 0.82 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera LayerZero (ZRO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de LayerZero en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZRO / USDT $0.849 $0.849 $0.849 -0.55% 340.22K (USDT) Trade ZRO / USDC $0.848 $0.848 $0.848 -0.45% 64.24K (USDT) Trade