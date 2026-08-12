Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre LayerZero, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre LayerZero, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ZRO

Info. de precios de ZRO

¿Qué es ZRO?

Whitepaper de ZRO

Sitio web oficial de ZRO

Tokenomía de ZRO

Pronóstico de precios de ZRO

Historial de ZRO

Guía de compra de ZRO

Conversor de moneda fiat a ZRO

Spot de ZRO

Futuros USDT-M de ZRO

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de LayerZero (ZRO) de hoy

Análisis técnico de LayerZero (ZRO) de hoy

La página de análisis de LayerZero proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZRO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de LayerZero a continuación.

Cambio de precio de LayerZero (ZRO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.849--+9.16%-0.24%-38.57%
Obtén más información sobre el precio de LayerZero

Indicadores técnicos de LayerZero

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de LayerZero en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.8493
0.8489
R2
0.8489
0.8485
R1
0.8485
0.8484
PP
0.8481
0.8481
S1
0.8477
0.8477
S2
0.8473
0.8476
S3
0.8469
0.8473

Señales del mercado de LayerZero

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.41M
$5.14 M
$5.56 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$1.14 M
Ventas activas en 3 días
$1.16 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.05M
Compras activas en 7 días
$3.71 M
Ventas activas en 7 días
$3.75 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de LayerZero

Ingresos netosPrecio de ZROUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.20 M0.85
2026-08-11-$0.14 M0.86
2026-08-10-$0.08 M0.86
2026-08-09$0.16 M0.85
2026-08-08$0.04 M0.82

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre LayerZero

Opera LayerZero (ZRO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de LayerZero en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZRO/USDT
$0.849
$0.849$0.849
-0.55%
340.22K (USDT)
ZRO/USDC
$0.848
$0.848$0.848
-0.45%
64.24K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ZRO a USD

Monto

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 0.849 USD