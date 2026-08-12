Análisis técnico de Zora (ZORA) de hoy La página de análisis de Zora proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZORA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zora a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Zora (ZORA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.005058 -- -14.29% -24.96% -58.94%

Indicadores técnicos de Zora

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zora en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 1 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 8 Mantener 0 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.005053 0.005052 R2 0.005052 0.005051 R1 0.005051 0.005051 PP 0.00505 0.00505 S1 0.005049 0.005049 S2 0.005048 0.005049 S3 0.005047 0.005048

Señales del mercado de Zora Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.34M $3.67 M $4.00 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.09 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.34 M Ventas activas en 7 días $0.33 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Zora Ingresos netos Precio de ZORAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.01 2026-08-11 $0.08 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.02 M 0.01 2026-08-08 -$0.02 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Zora (ZORA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zora en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZORA / USDT $0.005055 $0.005055 $0.005055 +0.35% 12.47M (USDT) Trade