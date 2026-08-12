Análisis técnico de zkPass (ZKP) de hoy La página de análisis de zkPass proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZKP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de zkPass a continuación. Regístrate

Cambio de precio de zkPass (ZKP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04374 -- -2.61% -5.29% -41.88%

Indicadores técnicos de ZkPass

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ZkPass en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 1 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04381 0.04379 R2 0.04379 0.04376 R1 0.04375 0.04375 PP 0.04373 0.04373 S1 0.04368 0.0437 S2 0.04366 0.04369 S3 0.04362 0.04366

Señales del mercado de ZkPass Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.11M $1.35 M $1.46 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.22 M Ventas activas en 3 días $0.24 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.05M Compras activas en 7 días $0.70 M Ventas activas en 7 días $0.65 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ZkPass Ingresos netos Precio de ZKPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 -$0.04 M 0.04 2026-08-10 -$0.03 M 0.05 2026-08-09 $0.31 M 0.05 2026-08-08 $0.09 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera zkPass (ZKP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de zkPass en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZKP / USDT $0.04374 $0.04374 $0.04374 +1.25% 1.40M (USDT) Trade ZKP / USDC $0.04371 $0.04371 $0.04371 +1.29% 1.29M (USDT) Trade