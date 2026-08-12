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Análisis técnico de Boundless (ZKC) de hoy

Análisis técnico de Boundless (ZKC) de hoy

La página de análisis de Boundless proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZKC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Boundless a continuación.

Cambio de precio de Boundless (ZKC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03855--+3.21%-10.08%-48.52%
Obtén más información sobre el precio de Boundless

Indicadores técnicos de Boundless

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Boundless en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 8
Comprar 9
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 4Comprar 8
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 7Mantener 4Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03849
0.03848
R2
0.03848
0.03848
R1
0.03848
0.03848
PP
0.03847
0.03847
S1
0.03847
0.03847
S2
0.03846
0.03847
S3
0.03846
0.03846

Señales del mercado de Boundless

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$1.66 M
$1.67 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.07 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.05M
Compras activas en 7 días
$0.19 M
Ventas activas en 7 días
$0.14 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Boundless

Ingresos netosPrecio de ZKCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.08 M0.04
2026-08-10-$0.04 M0.04
2026-08-09-$0.03 M0.04
2026-08-08$0.00 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZKC/USDT
$0.03857
$0.03857$0.03857
+2.03%
1.55M (USDT)
ZKC/USDC
$0.03854
$0.03854$0.03854
+1.84%
1.47M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ZKC
ZKC
USD
USD

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