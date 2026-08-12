Análisis técnico de Boundless (ZKC) de hoy La página de análisis de Boundless proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZKC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Boundless a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Boundless (ZKC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03855 -- +3.21% -10.08% -48.52%

Indicadores técnicos de Boundless

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Boundless en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 8 Comprar 9 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 4 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 7 Mantener 4 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03849 0.03848 R2 0.03848 0.03848 R1 0.03848 0.03848 PP 0.03847 0.03847 S1 0.03847 0.03847 S2 0.03846 0.03847 S3 0.03846 0.03846

Señales del mercado de Boundless Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $1.66 M $1.67 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.03M Compras activas en 3 días $0.07 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.05M Compras activas en 7 días $0.19 M Ventas activas en 7 días $0.14 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Boundless Ingresos netos Precio de ZKCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.08 M 0.04 2026-08-10 -$0.04 M 0.04 2026-08-09 -$0.03 M 0.04 2026-08-08 $0.00 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Boundless (ZKC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Boundless en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZKC / USDT $0.03857 $0.03857 $0.03857 +2.03% 1.55M (USDT) Trade ZKC / USDC $0.03854 $0.03854 $0.03854 +1.84% 1.47M (USDT) Trade