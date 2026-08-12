Análisis técnico de ZKsync (ZK) de hoy La página de análisis de ZKsync proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ZKsync a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ZKsync (ZK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0075 -- -3.43% -25.41% -56.70%

Flujo de capital de ZKsync Ingresos netos Precio de ZKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.06 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 2026-08-08 $0.03 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ZKsync (ZK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ZKsync en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZK / USDT $0.007501 $0.007501 $0.007501 -0.38% 11.71M (USDT) Trade ZK / USDC $0.007485 $0.007485 $0.007485 -1.11% 7.56M (USDT) Trade