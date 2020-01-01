Análisis técnico de Zest Protocol (ZEST) de hoy La página de análisis de Zest Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZEST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zest Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Zest Protocol (ZEST) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.15371 -- -34.02% -31.35% +514.84%

Indicadores técnicos de Zest Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zest Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 20 Mantener 5 Comprar 1 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 6 Mantener 5 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.15467 0.15454 R2 0.15454 0.15447 R1 0.15448 0.15442 PP 0.15435 0.15435 S1 0.15429 0.15428 S2 0.15416 0.15423 S3 0.1541 0.15416

Señales del mercado de Zest Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $1.82 M $1.82 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.50 M Ventas activas en 3 días $0.50 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.74 M Ventas activas en 7 días $0.73 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Zest Protocol Ingresos netos Precio de ZESTUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Zest Protocol (ZEST) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zest Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZEST / USDT $0.15366 $0.15366 $0.15366 -7.64% 942.14K (USDT) Trade