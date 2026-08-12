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Análisis técnico de Zerebro (ZEREBRO) de hoy

Análisis técnico de Zerebro (ZEREBRO) de hoy

La página de análisis de Zerebro proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZEREBRO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zerebro a continuación.

Cambio de precio de Zerebro (ZEREBRO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.038685---2.82%+12.96%+16.92%
Obtén más información sobre el precio de Zerebro

Indicadores técnicos de Zerebro

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zerebro en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 2
Comprar 8
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 2Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.038834
0.038831
R2
0.038831
0.038829
R1
0.038829
0.038828
PP
0.038826
0.038826
S1
0.038824
0.038824
S2
0.038821
0.038823
S3
0.038819
0.038821

Señales del mercado de Zerebro

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.74M
$9.22 M
$8.48 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.12 M
Ventas activas en 3 días
$0.14 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.44 M
Ventas activas en 7 días
$0.43 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Zerebro

Ingresos netosPrecio de ZEREBROUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.06 M0.04
2026-08-11-$0.10 M0.04
2026-08-10-$0.32 M0.04
2026-08-09-$0.23 M0.04
2026-08-08-$0.04 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZEREBRO/USDT
$0.038676
$0.038676$0.038676
-3.28%
2.67M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ZEREBRO
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