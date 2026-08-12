Análisis técnico de Zerebro (ZEREBRO) de hoy La página de análisis de Zerebro proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZEREBRO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zerebro a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Zerebro (ZEREBRO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.038685 -- -2.82% +12.96% +16.92%

Indicadores técnicos de Zerebro

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zerebro en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 2 Comprar 8 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 2 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.038834 0.038831 R2 0.038831 0.038829 R1 0.038829 0.038828 PP 0.038826 0.038826 S1 0.038824 0.038824 S2 0.038821 0.038823 S3 0.038819 0.038821

Señales del mercado de Zerebro Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.74M $9.22 M $8.48 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.12 M Ventas activas en 3 días $0.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.44 M Ventas activas en 7 días $0.43 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Zerebro Ingresos netos Precio de ZEREBROUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.06 M 0.04 2026-08-11 -$0.10 M 0.04 2026-08-10 -$0.32 M 0.04 2026-08-09 -$0.23 M 0.04 2026-08-08 -$0.04 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Zerebro (ZEREBRO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zerebro en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZEREBRO / USDT $0.038676 $0.038676 $0.038676 -3.28% 2.67M (USDT) Trade