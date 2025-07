Información de Zenqira (ZENQ)

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Sitio web oficial: https://zenqira.com/ Whitepaper: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d