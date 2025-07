Información de ZChains (ZCD)

ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain’s EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities.

Sitio web oficial: https://www.zchains.com/ Whitepaper: https://zchains.gitbook.io/zchains-whitepaper Explorador de bloques: https://scan.zchains.com/