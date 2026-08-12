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Análisis técnico de ZEROBASE (ZBT) de hoy

Análisis técnico de ZEROBASE (ZBT) de hoy

La página de análisis de ZEROBASE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZBT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ZEROBASE a continuación.

Cambio de precio de ZEROBASE (ZBT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.09797---8.57%-14.63%-31.15%
Obtén más información sobre el precio de ZEROBASE

Indicadores técnicos de ZEROBASE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ZEROBASE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 2
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 2Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.09786
0.09785
R2
0.09785
0.09784
R1
0.09784
0.09783
PP
0.09783
0.09783
S1
0.09782
0.09782
S2
0.09781
0.09781
S3
0.0978
0.09781

Señales del mercado de ZEROBASE

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.69M
$6.60 M
$7.30 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.06M
Compras activas en 3 días
$0.68 M
Ventas activas en 3 días
$0.74 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.14M
Compras activas en 7 días
$13.76 M
Ventas activas en 7 días
$13.62 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ZEROBASE

Ingresos netosPrecio de ZBTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.14 M0.10
2026-08-11-$0.39 M0.09
2026-08-10-$0.11 M0.10
2026-08-09-$0.30 M0.11
2026-08-08$0.21 M0.10

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZBT/USDT
$0.09802
$0.09802$0.09802
+3.75%
1.13M (USDT)
ZBT/USDC
$0.09781
$0.09781$0.09781
+3.32%
543.88K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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