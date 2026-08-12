Análisis técnico de ZEROBASE (ZBT) de hoy La página de análisis de ZEROBASE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZBT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ZEROBASE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ZEROBASE (ZBT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.09797 -- -8.57% -14.63% -31.15%

Indicadores técnicos de ZEROBASE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ZEROBASE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 2 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 2 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.09786 0.09785 R2 0.09785 0.09784 R1 0.09784 0.09783 PP 0.09783 0.09783 S1 0.09782 0.09782 S2 0.09781 0.09781 S3 0.0978 0.09781

Señales del mercado de ZEROBASE Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.69M $6.60 M $7.30 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $0.68 M Ventas activas en 3 días $0.74 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.14M Compras activas en 7 días $13.76 M Ventas activas en 7 días $13.62 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ZEROBASE Ingresos netos Precio de ZBTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.14 M 0.10 2026-08-11 -$0.39 M 0.09 2026-08-10 -$0.11 M 0.10 2026-08-09 -$0.30 M 0.11 2026-08-08 $0.21 M 0.10 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ZEROBASE (ZBT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ZEROBASE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZBT / USDT $0.09802 $0.09802 $0.09802 +3.75% 1.13M (USDT) Trade ZBT / USDC $0.09781 $0.09781 $0.09781 +3.32% 543.88K (USDT) Trade