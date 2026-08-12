Análisis técnico de Zebec Network (ZBCN) de hoy La página de análisis de Zebec Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZBCN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zebec Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Zebec Network (ZBCN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0016293 -- -10.05% -23.79% -51.47%

Indicadores técnicos de Zebec Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zebec Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 3 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0016258 0.0016257 R2 0.0016257 0.0016256 R1 0.0016256 0.0016256 PP 0.0016255 0.0016255 S1 0.0016254 0.0016254 S2 0.0016253 0.0016254 S3 0.0016252 0.0016253

Señales del mercado de Zebec Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.29M $1.25 M $1.54 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.07 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $0.14 M Ventas activas en 7 días $0.12 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Zebec Network Ingresos netos Precio de ZBCNUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.12 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 -$0.07 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Zebec Network (ZBCN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zebec Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZBCN / USDT $0.0016299 $0.0016299 $0.0016299 +0.69% 139.38M (USDT) Trade ZBCN / USDC $0.00163 $0.00163 $0.00163 +0.74% 32.58M (USDT) Trade