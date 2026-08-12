Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Zama Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Zama Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ZAMA

Info. de precios de ZAMA

¿Qué es ZAMA?

Whitepaper de ZAMA

Sitio web oficial de ZAMA

Tokenomía de ZAMA

Pronóstico de precios de ZAMA

Historial de ZAMA

Guía de compra de ZAMA

Conversor de moneda fiat a ZAMA

Spot de ZAMA

Futuros USDT-M de ZAMA

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Zama Protocol (ZAMA) de hoy

Análisis técnico de Zama Protocol (ZAMA) de hoy

La página de análisis de Zama Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZAMA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zama Protocol a continuación.

Cambio de precio de Zama Protocol (ZAMA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04671---3.40%+36.06%+81.32%
Obtén más información sobre el precio de Zama Protocol

Indicadores técnicos de Zama Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zama Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 3
Comprar 15
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 3Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04697
0.04697
R2
0.04697
0.04696
R1
0.04696
0.04696
PP
0.04696
0.04696
S1
0.04695
0.04695
S2
0.04695
0.04695
S3
0.04694
0.04695

Señales del mercado de Zama Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.31M
$2.66 M
$2.97 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$0.37 M
Ventas activas en 3 días
$0.35 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$1.34 M
Ventas activas en 7 días
$1.36 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Zama Protocol

Ingresos netosPrecio de ZAMAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.06 M0.05
2026-08-11$0.06 M0.05
2026-08-10-$0.38 M0.05
2026-08-09-$0.46 M0.05
2026-08-08-$0.20 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Zama Protocol

Opera Zama Protocol (ZAMA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zama Protocol en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZAMA/USDT
$0.04671
$0.04671$0.04671
-3.30%
2.60M (USDT)
ZAMA/USDC
$0.04671
$0.04671$0.04671
-3.30%
1.15M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ZAMA a USD

Monto

ZAMA
ZAMA
USD
USD

1 ZAMA = 0.04671 USD