Análisis técnico de Zama Protocol (ZAMA) de hoy La página de análisis de Zama Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZAMA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zama Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Zama Protocol (ZAMA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04671 -- -3.40% +36.06% +81.32%

Indicadores técnicos de Zama Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zama Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 3 Comprar 15 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 3 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04697 0.04697 R2 0.04697 0.04696 R1 0.04696 0.04696 PP 0.04696 0.04696 S1 0.04695 0.04695 S2 0.04695 0.04695 S3 0.04694 0.04695

Señales del mercado de Zama Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.31M $2.66 M $2.97 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $0.37 M Ventas activas en 3 días $0.35 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $1.34 M Ventas activas en 7 días $1.36 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Zama Protocol Ingresos netos Precio de ZAMAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.06 M 0.05 2026-08-11 $0.06 M 0.05 2026-08-10 -$0.38 M 0.05 2026-08-09 -$0.46 M 0.05 2026-08-08 -$0.20 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Zama Protocol (ZAMA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zama Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZAMA / USDT $0.04671 $0.04671 $0.04671 -3.30% 2.60M (USDT) Trade ZAMA / USDC $0.04671 $0.04671 $0.04671 -3.30% 1.15M (USDT) Trade