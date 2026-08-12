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Análisis técnico de YOM (YOM) de hoy

Análisis técnico de YOM (YOM) de hoy

La página de análisis de YOM proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de YOM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de YOM a continuación.

Cambio de precio de YOM (YOM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.09713---8.32%+4.35%+273.57%
Obtén más información sobre el precio de YOM

Indicadores técnicos de YOM

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de YOM en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 17
Mantener 6
Comprar 3
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 6Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0988
0.0986
R2
0.0986
0.0984
R1
0.0983
0.0983
PP
0.0981
0.0981
S1
0.0978
0.0979
S2
0.0976
0.0978
S3
0.0973
0.0976

Señales del mercado de YOM

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.00 M
Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de YOM

Ingresos netosPrecio de YOMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.10
2026-08-11$0.00 M0.10
2026-08-10$0.00 M0.10
2026-08-09$0.00 M0.11
2026-08-08$0.00 M0.11

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
YOM/USDT
$0.09703
$0.09703$0.09703
-0.48%
585.22K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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