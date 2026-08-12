Análisis técnico de yieldbasis (YB) de hoy La página de análisis de yieldbasis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de YB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de yieldbasis a continuación. Regístrate

Cambio de precio de yieldbasis (YB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07863 -- +14.72% +7.50% -30.79%

Indicadores técnicos de Yieldbasis

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Yieldbasis en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 1 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0786 0.0786 R2 0.0786 0.0785 R1 0.0785 0.0785 PP 0.0785 0.0785 S1 0.0784 0.0784 S2 0.0784 0.0784 S3 0.0783 0.0784

Señales del mercado de Yieldbasis Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.98M $5.93 M $6.92 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.14 M Ventas activas en 3 días $0.15 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.18 M Ventas activas en 7 días $0.18 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Yieldbasis Ingresos netos Precio de YBUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 -$0.07 M 0.08 2026-08-10 $0.11 M 0.08 2026-08-09 $0.10 M 0.08 2026-08-08 $0.01 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera yieldbasis (YB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de yieldbasis en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h YB / USDT $0.07863 $0.07863 $0.07863 +1.78% 825.44K (USDT) Trade YB / USDC $0.07861 $0.07861 $0.07861 +1.53% 703.07K (USDT) Trade