Análisis técnico de XUSD (XUSD) de hoy
Cambio de precio de XUSD (XUSD)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$1.0009
|--
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|-0.02%
|+0.07%
Flujo de capital de XUSD
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.02 M
|1.00
|2026-08-11
|$1.32 M
|1.00
|2026-08-10
|$5.15 M
|1.00
|2026-08-09
|$1.27 M
|1.00
|2026-08-08
|$0.03 M
|1.00
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