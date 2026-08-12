Análisis técnico de Plasma (XPL) de hoy La página de análisis de Plasma proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XPL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Plasma a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Plasma (XPL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07745 -- -1.25% -10.96% -16.15%

Indicadores técnicos de Plasma

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Plasma en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 13 Mantener 5 Comprar 8 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 1 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07738 0.07738 R2 0.07738 0.07737 R1 0.07737 0.07737 PP 0.07737 0.07737 S1 0.07736 0.07736 S2 0.07736 0.07736 S3 0.07735 0.07736

Señales del mercado de Plasma Volumen neto actual de órdenes abiertas -6.02M $43.74 M $49.76 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.18M Compras activas en 3 días $7.75 M Ventas activas en 3 días $7.93 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.10M Compras activas en 7 días $17.26 M Ventas activas en 7 días $17.36 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Plasma Ingresos netos Precio de XPLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.08 2026-08-11 -$0.31 M 0.08 2026-08-10 -$0.18 M 0.08 2026-08-09 -$0.57 M 0.08 2026-08-08 $0.26 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Plasma (XPL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Plasma en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XPL / USDT $0.07749 $0.07749 $0.07749 +1.92% 2.71M (USDT) Trade XPL / USDC $0.07747 $0.07747 $0.07747 +2.48% 717.56K (USDT) Trade