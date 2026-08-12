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Análisis técnico de Plasma (XPL) de hoy

Análisis técnico de Plasma (XPL) de hoy

La página de análisis de Plasma proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XPL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Plasma a continuación.

Cambio de precio de Plasma (XPL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07745---1.25%-10.96%-16.15%
Obtén más información sobre el precio de Plasma

Indicadores técnicos de Plasma

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Plasma en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 13
Mantener 5
Comprar 8
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 1Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 4Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07738
0.07738
R2
0.07738
0.07737
R1
0.07737
0.07737
PP
0.07737
0.07737
S1
0.07736
0.07736
S2
0.07736
0.07736
S3
0.07735
0.07736

Señales del mercado de Plasma

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-6.02M
$43.74 M
$49.76 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.18M
Compras activas en 3 días
$7.75 M
Ventas activas en 3 días
$7.93 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.10M
Compras activas en 7 días
$17.26 M
Ventas activas en 7 días
$17.36 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Plasma

Ingresos netosPrecio de XPLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.08
2026-08-11-$0.31 M0.08
2026-08-10-$0.18 M0.08
2026-08-09-$0.57 M0.08
2026-08-08$0.26 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
XPL/USDT
$0.07749
$0.07749$0.07749
+1.92%
2.71M (USDT)
XPL/USDC
$0.07747
$0.07747$0.07747
+2.48%
717.56K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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