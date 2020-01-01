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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre XPIN Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre XPIN Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de XPIN Network (XPIN) de hoy

Análisis técnico de XPIN Network (XPIN) de hoy

La página de análisis de XPIN Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XPIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de XPIN Network a continuación.

Cambio de precio de XPIN Network (XPIN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0016913--+11.10%-13.78%+35.29%
Obtén más información sobre el precio de XPIN Network

Indicadores técnicos de XPIN Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de XPIN Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 1
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 0Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.001699
0.001698
R2
0.001698
0.001697
R1
0.001697
0.001697
PP
0.001696
0.001696
S1
0.001695
0.001695
S2
0.001694
0.001695
S3
0.001693
0.001694

Señales del mercado de XPIN Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.87M
$7.99 M
$8.86 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.21 M
Ventas activas en 3 días
$0.22 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.51 M
Ventas activas en 7 días
$0.50 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de XPIN Network

Ingresos netosPrecio de XPINUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre XPIN Network

Opera XPIN Network (XPIN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de XPIN Network en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
XPIN/USDT
$0.0016913
$0.0016913$0.0016913
+0.24%
43.18M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 XPIN = 0.0016913 USD