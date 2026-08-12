Análisis técnico de Codatta (XNY) de hoy La página de análisis de Codatta proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XNY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Codatta a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Codatta (XNY) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.006724 -- -8.36% +13.69% -31.73%

Indicadores técnicos de Codatta

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Codatta en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 14 Mantener 2 Comprar 10 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 2 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.006748 0.006747 R2 0.006747 0.006746 R1 0.006746 0.006746 PP 0.006745 0.006745 S1 0.006744 0.006744 S2 0.006743 0.006744 S3 0.006742 0.006743

Señales del mercado de Codatta Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.56M $3.32 M $3.88 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.15 M Ventas activas en 3 días $0.16 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.34 M Ventas activas en 7 días $0.35 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Codatta Ingresos netos Precio de XNYUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Codatta (XNY) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Codatta en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XNY / USDT $0.006725 $0.006725 $0.006725 -0.67% 10.23M (USDT) Trade