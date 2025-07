Información de XBANKING (XB)

Aiming to become the world's largest liquidity provider, XBANKING is a non-custodial staking, re-staking, liquid pools platform. Fully audited by Certik, XBANKING provides services to stake 140+ cryptocurrencies across 40+ chains and 90+ web3 wallets.

Sitio web oficial: https://xbanking.org Whitepaper: https://xbanking.medium.com Explorador de bloques: https://solscan.io/token/2uAuGwYH22SJJtaTqMJ2AGEL2rBdiRKkuak2QCCSaFCA