Análisis técnico de Anoma (XAN) de hoy La página de análisis de Anoma proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XAN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Anoma a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Anoma (XAN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.011438 -- -15.96% +9.54% +25.18%

Indicadores técnicos de Anoma

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Anoma en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 0 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.011469 0.011464 R2 0.011464 0.011461 R1 0.011461 0.011459 PP 0.011456 0.011456 S1 0.011453 0.011453 S2 0.011448 0.011451 S3 0.011445 0.011448

Señales del mercado de Anoma Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.17M $1.52 M $1.69 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.03M Compras activas en 3 días $3.79 M Ventas activas en 3 días $3.76 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.05M Compras activas en 7 días $7.12 M Ventas activas en 7 días $7.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Anoma Ingresos netos Precio de XANUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.08 M 0.01 2026-08-11 -$0.22 M 0.01 2026-08-10 $0.65 M 0.01 2026-08-09 -$0.32 M 0.02 2026-08-08 -$0.27 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Anoma (XAN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Anoma en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XAN / USDT $0.011438 $0.011438 $0.011438 -2.26% 16.62M (USDT) Trade