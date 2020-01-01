Análisis técnico de Sherwood Protocol (WOOD) de hoy La página de análisis de Sherwood Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WOOD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sherwood Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Sherwood Protocol (WOOD) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.006483 -- +50.52% -7.39% -7.39%

Indicadores técnicos de Sherwood Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sherwood Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 2 Comprar 20 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.006488 0.006482 R2 0.006482 0.006478 R1 0.006478 0.006476 PP 0.006473 0.006473 S1 0.006469 0.006469 S2 0.006463 0.006467 S3 0.00646 0.006463

Señales del mercado de Sherwood Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.02 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Sherwood Protocol Ingresos netos Precio de WOODUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Sherwood Protocol (WOOD) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Sherwood Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WOOD / USDT $0.006483 $0.006483 $0.006483 +12.16% 11.08M (USDT) Trade