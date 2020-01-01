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Análisis técnico de Sherwood Protocol (WOOD) de hoy

Análisis técnico de Sherwood Protocol (WOOD) de hoy

La página de análisis de Sherwood Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WOOD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sherwood Protocol a continuación.

Cambio de precio de Sherwood Protocol (WOOD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.006483--+50.52%-7.39%-7.39%
Obtén más información sobre el precio de Sherwood Protocol

Indicadores técnicos de Sherwood Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sherwood Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 4
Mantener 2
Comprar 20
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.006488
0.006482
R2
0.006482
0.006478
R1
0.006478
0.006476
PP
0.006473
0.006473
S1
0.006469
0.006469
S2
0.006463
0.006467
S3
0.00646
0.006463

Señales del mercado de Sherwood Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.02 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Sherwood Protocol

Ingresos netosPrecio de WOODUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WOOD/USDT
$0.006483
$0.006483$0.006483
+12.16%
11.08M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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