Análisis técnico de WLFI (WLFI) de hoy La página de análisis de WLFI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WLFI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de WLFI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de WLFI (WLFI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05624 -- +3.11% -2.15% -18.11%

Indicadores técnicos de WLFI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de WLFI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 20 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.05628 0.05627 R2 0.05627 0.05627 R1 0.05627 0.05627 PP 0.05626 0.05626 S1 0.05626 0.05626 S2 0.05625 0.05626 S3 0.05625 0.05625

Señales del mercado de WLFI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $36.44 M $36.64 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.56M Compras activas en 3 días $1.63 M Ventas activas en 3 días $2.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $3.98 M Ventas activas en 7 días $3.98 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de WLFI Ingresos netos Precio de WLFIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.06 M 0.06 2026-08-11 -$0.02 M 0.05 2026-08-10 -$0.27 M 0.05 2026-08-09 -$0.07 M 0.05 2026-08-08 -$0.36 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera WLFI (WLFI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de WLFI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WLFI / USDT $0.05624 $0.05624 $0.05624 +2.27% 1.30M (USDT) Trade WLFI / USDC $0.0563 $0.0563 $0.0563 +2.23% 992.84K (USDT) Trade WLFI / USD1 $0.05617 $0.05617 $0.05617 +2.12% 977.06K (USDT) Trade