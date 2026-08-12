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Análisis técnico de WLFI (WLFI) de hoy

Análisis técnico de WLFI (WLFI) de hoy

La página de análisis de WLFI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WLFI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de WLFI a continuación.

Cambio de precio de WLFI (WLFI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05624--+3.11%-2.15%-18.11%
Obtén más información sobre el precio de WLFI

Indicadores técnicos de WLFI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de WLFI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 5
Comprar 20
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 1Comprar 13
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 4Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05628
0.05627
R2
0.05627
0.05627
R1
0.05627
0.05627
PP
0.05626
0.05626
S1
0.05626
0.05626
S2
0.05625
0.05626
S3
0.05625
0.05625

Señales del mercado de WLFI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.19M
$36.44 M
$36.64 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.56M
Compras activas en 3 días
$1.63 M
Ventas activas en 3 días
$2.19 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$3.98 M
Ventas activas en 7 días
$3.98 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de WLFI

Ingresos netosPrecio de WLFIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.06 M0.06
2026-08-11-$0.02 M0.05
2026-08-10-$0.27 M0.05
2026-08-09-$0.07 M0.05
2026-08-08-$0.36 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WLFI/USDT
$0.05624
$0.05624$0.05624
+2.27%
1.30M (USDT)
WLFI/USDC
$0.0563
$0.0563$0.0563
+2.23%
992.84K (USDT)
WLFI/USD1
$0.05617
$0.05617$0.05617
+2.12%
977.06K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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WLFI
USD
USD

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