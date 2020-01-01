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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre WISHBONE, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre WISHBONE, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de WISHBONE (WISHBONE) de hoy

Análisis técnico de WISHBONE (WISHBONE) de hoy

La página de análisis de WISHBONE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WISHBONE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de WISHBONE a continuación.

Cambio de precio de WISHBONE (WISHBONE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002291---22.58%+14.55%+14.55%
Obtén más información sobre el precio de WISHBONE

Indicadores técnicos de WISHBONE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de WISHBONE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 8
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 5Mantener 2Comprar 7
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 6Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002225
0.002224
R2
0.002224
0.002223
R1
0.002222
0.002223
PP
0.002221
0.002221
S1
0.002219
0.00222
S2
0.002218
0.00222
S3
0.002216
0.002218

Señales del mercado de WISHBONE

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de WISHBONE

Ingresos netosPrecio de WISHBONEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre WISHBONE

Opera WISHBONE (WISHBONE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de WISHBONE en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WISHBONE/USD1
$0.0022688
$0.0022688$0.0022688
-8.06%
21.83M (USDT)
WISHBONE/USDT
$0.002291
$0.002291$0.002291
-7.53%
26.06M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD
USD

1 WISHBONE = 0.002291 USD