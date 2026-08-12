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Análisis técnico de The White Whale (WHITEWHALE) de hoy
Cambio de precio de The White Whale (WHITEWHALE)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.001224
|--
|-0.25%
|-49.03%
|-79.91%
Flujo de capital de The White Whale
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-08
|$0.00 M
|0.00
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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