Análisis técnico de HumidiFi (WET) de hoy La página de análisis de HumidiFi proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de HumidiFi a continuación. Regístrate

Cambio de precio de HumidiFi (WET) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07017 -- +8.33% +8.20% -20.06%

Indicadores técnicos de HumidiFi

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de HumidiFi en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 16 Mantener 9 Comprar 1 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 3 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 6 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07042 0.07041 R2 0.07041 0.07039 R1 0.07039 0.07039 PP 0.07038 0.07038 S1 0.07035 0.07036 S2 0.07035 0.07036 S3 0.07032 0.07035

Señales del mercado de HumidiFi Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $1.24 M $1.44 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de HumidiFi Ingresos netos Precio de WETUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.07 2026-08-11 $0.00 M 0.07 2026-08-10 $0.01 M 0.07 2026-08-09 $0.00 M 0.07 2026-08-08 $0.03 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera HumidiFi (WET) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de HumidiFi en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WET / USDT $0.07017 $0.07017 $0.07017 +1.16% 1.02M (USDT) Trade WET / USDC $0.06999 $0.06999 $0.06999 +1.09% 799.72K (USDT) Trade