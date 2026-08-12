Análisis técnico de Wen (WEN) de hoy La página de análisis de Wen proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WEN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Wen a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Wen (WEN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000003234 -- -13.05% -29.73% -52.66%

Flujo de capital de Wen Ingresos netos Precio de WENUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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