Precio de WEED Token hoy

El precio actual de WEED Token (WEED) hoy es $ 0.0040804, con una variación del 1.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEED a USD es $ 0.0040804 por WEED.

WEED Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WEED. Durante las últimas 24 horas, WEED cotiza entre $ 0.0040736 (bajo) y $ 0.0041304 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WEED experimentó un cambio de -1.21% en la última hora y de +33.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.80K.

Información del mercado de WEED Token (WEED)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 53.80K$ 53.80K $ 53.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de WEED Token es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.80K. El suministro circulante de WEED es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.