Precio de Weasy AI hoy

El precio actual de Weasy AI (WEASY) hoy es $ 0.00000309, con una variación del 18.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEASY a USD es $ 0.00000309 por WEASY.

Weasy AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WEASY. Durante las últimas 24 horas, WEASY cotiza entre $ 0.0000026 (bajo) y $ 0.00000314 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WEASY experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +4.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.77.

Información del mercado de Weasy AI (WEASY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 58.77$ 58.77 $ 58.77 Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.09K$ 3.09K $ 3.09K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Weasy AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.77. El suministro circulante de WEASY es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.09K.