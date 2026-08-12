Análisis técnico de WalletConnect (WCT) de hoy La página de análisis de WalletConnect proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WCT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de WalletConnect a continuación. Regístrate

Cambio de precio de WalletConnect (WCT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03663 -- +2.72% -15.00% -42.32%

Indicadores técnicos de WalletConnect

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de WalletConnect en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 6 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 2 Comprar 11 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03662 0.03661 R2 0.03661 0.0366 R1 0.0366 0.0366 PP 0.03659 0.03659 S1 0.03658 0.03658 S2 0.03657 0.03658 S3 0.03656 0.03657

Señales del mercado de WalletConnect Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.23M $9.06 M $8.82 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de WalletConnect Ingresos netos Precio de WCTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.07 M 0.04 2026-08-10 $0.08 M 0.04 2026-08-09 $0.05 M 0.04 2026-08-08 $0.01 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera WalletConnect (WCT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de WalletConnect en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WCT / USDT $0.03663 $0.03663 $0.03663 +3.76% 1.69M (USDT) Trade WCT / USDC $0.03662 $0.03662 $0.03662 +3.73% 1.52M (USDT) Trade