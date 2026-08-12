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Análisis técnico de WalletConnect (WCT) de hoy

Análisis técnico de WalletConnect (WCT) de hoy

La página de análisis de WalletConnect proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WCT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de WalletConnect a continuación.

Cambio de precio de WalletConnect (WCT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03663--+2.72%-15.00%-42.32%
Obtén más información sobre el precio de WalletConnect

Indicadores técnicos de WalletConnect

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de WalletConnect en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 6
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 2Comprar 11
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 4Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03662
0.03661
R2
0.03661
0.0366
R1
0.0366
0.0366
PP
0.03659
0.03659
S1
0.03658
0.03658
S2
0.03657
0.03658
S3
0.03656
0.03657

Señales del mercado de WalletConnect

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.23M
$9.06 M
$8.82 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.06 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de WalletConnect

Ingresos netosPrecio de WCTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.07 M0.04
2026-08-10$0.08 M0.04
2026-08-09$0.05 M0.04
2026-08-08$0.01 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WCT/USDT
$0.03663
$0.03663$0.03663
+3.76%
1.69M (USDT)
WCT/USDC
$0.03662
$0.03662$0.03662
+3.73%
1.52M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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