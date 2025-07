Información de Wasder (WAS)

Wasder gives players a seamless gaming experience in one easy-to-use app – including fun ways to find friends, discover games, explore content, earn in-game items, build player identity, and take virtual self-expression to the next level.

Sitio web oficial: https://www.wasder.gg/wastoken Whitepaper: http://bit.ly/WasderWP3 Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x0c572544a4Ee47904d54aaA6A970AF96B6f00E1b