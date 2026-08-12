Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Walrus, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Walrus, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de WAL

Info. de precios de WAL

¿Qué es WAL?

Whitepaper de WAL

Sitio web oficial de WAL

Tokenomía de WAL

Pronóstico de precios de WAL

Historial de WAL

Guía de compra de WAL

Conversor de moneda fiat a WAL

Spot de WAL

Futuros USDT-M de WAL

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Walrus (WAL) de hoy

Análisis técnico de Walrus (WAL) de hoy

La página de análisis de Walrus proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WAL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Walrus a continuación.

Cambio de precio de Walrus (WAL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02234---9.67%-25.86%-72.53%
Obtén más información sobre el precio de Walrus

Indicadores técnicos de Walrus

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Walrus en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 14
Mantener 1
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 0Comprar 8
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 1Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0223
0.0223
R2
0.0223
0.02229
R1
0.02229
0.02229
PP
0.02229
0.02229
S1
0.02228
0.02228
S2
0.02228
0.02228
S3
0.02227
0.02228

Señales del mercado de Walrus

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.14M
$1.07 M
$1.21 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.07 M
Ventas activas en 3 días
$0.09 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.22 M
Ventas activas en 7 días
$0.24 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Walrus

Ingresos netosPrecio de WALUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02
2026-08-10$0.01 M0.03
2026-08-09$0.02 M0.03
2026-08-08-$0.05 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Walrus

Opera Walrus (WAL) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Walrus en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WAL/USDT
$0.02233
$0.02233$0.02233
-5.62%
2.94M (USDT)
WAL/USDC
$0.02235
$0.02235$0.02235
-5.48%
2.33M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de WAL a USD

Monto

WAL
WAL
USD
USD

1 WAL = 0.02234 USD