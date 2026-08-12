Análisis técnico de Walrus (WAL) de hoy La página de análisis de Walrus proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WAL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Walrus a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Walrus (WAL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02234 -- -9.67% -25.86% -72.53%

Indicadores técnicos de Walrus

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Walrus en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 14 Mantener 1 Comprar 11 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 0 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0223 0.0223 R2 0.0223 0.02229 R1 0.02229 0.02229 PP 0.02229 0.02229 S1 0.02228 0.02228 S2 0.02228 0.02228 S3 0.02227 0.02228

Señales del mercado de Walrus Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $1.07 M $1.21 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.07 M Ventas activas en 3 días $0.09 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.22 M Ventas activas en 7 días $0.24 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Walrus Ingresos netos Precio de WALUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 $0.02 M 0.03 2026-08-08 -$0.05 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Walrus (WAL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Walrus en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WAL / USDT $0.02233 $0.02233 $0.02233 -5.62% 2.94M (USDT) Trade WAL / USDC $0.02235 $0.02235 $0.02235 -5.48% 2.33M (USDT) Trade