Información de Vertex (VRTX)

Vertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

Sitio web oficial: https://vertexprotocol.com/ Whitepaper: https://vertex-protocol.gitbook.io/docs/getting-started/overview Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xbbEE07B3e8121227AfCFe1E2B82772246226128e