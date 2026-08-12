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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Virtuals Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Virtuals Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Virtuals Protocol (VIRTUAL) de hoy

Análisis técnico de Virtuals Protocol (VIRTUAL) de hoy

La página de análisis de Virtuals Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VIRTUAL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Virtuals Protocol a continuación.

Cambio de precio de Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.5387---3.43%-4.10%-29.56%
Obtén más información sobre el precio de Virtuals Protocol

Indicadores técnicos de Virtuals Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Virtuals Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 2
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 11Mantener 1Comprar 2
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 1Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.5387
0.5386
R2
0.5386
0.5384
R1
0.5384
0.5384
PP
0.5383
0.5383
S1
0.5381
0.5381
S2
0.538
0.5381
S3
0.5378
0.538

Señales del mercado de Virtuals Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.08M
$5.28 M
$5.20 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.06M
Compras activas en 3 días
$2.79 M
Ventas activas en 3 días
$2.73 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.10M
Compras activas en 7 días
$6.57 M
Ventas activas en 7 días
$6.47 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Virtuals Protocol

Ingresos netosPrecio de VIRTUALUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.44 M0.54
2026-08-11$0.18 M0.53
2026-08-10$0.06 M0.56
2026-08-09-$0.05 M0.56
2026-08-08-$0.03 M0.57

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VIRTUAL/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)
VIRTUAL/USDC
$0.5386
$0.5386$0.5386
+1.96%
118.68K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 VIRTUAL = 0.5387 USD