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Análisis técnico de Vine Coin (VINE) de hoy

Análisis técnico de Vine Coin (VINE) de hoy

La página de análisis de Vine Coin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VINE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Vine Coin a continuación.

Cambio de precio de Vine Coin (VINE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.007158---11.63%-16.74%-60.13%
Obtén más información sobre el precio de Vine Coin

Indicadores técnicos de Vine Coin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Vine Coin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 6
Comprar 9
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 1Comprar 7
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 5Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00715
0.007149
R2
0.007149
0.007148
R1
0.007148
0.007148
PP
0.007147
0.007147
S1
0.007146
0.007146
S2
0.007145
0.007146
S3
0.007144
0.007145

Señales del mercado de Vine Coin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.58M
$4.45 M
$5.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.32 M
Ventas activas en 3 días
$0.32 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.52 M
Ventas activas en 7 días
$0.52 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Vine Coin

Ingresos netosPrecio de VINEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.02 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VINE/USDT
$0.007163
$0.007163$0.007163
+1.14%
9.42M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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