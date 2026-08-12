Análisis técnico de Vine Coin (VINE) de hoy La página de análisis de Vine Coin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VINE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Vine Coin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Vine Coin (VINE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.007158 -- -11.63% -16.74% -60.13%

Indicadores técnicos de Vine Coin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Vine Coin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 6 Comprar 9 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 1 Comprar 7 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 5 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00715 0.007149 R2 0.007149 0.007148 R1 0.007148 0.007148 PP 0.007147 0.007147 S1 0.007146 0.007146 S2 0.007145 0.007146 S3 0.007144 0.007145

Señales del mercado de Vine Coin Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.58M $4.45 M $5.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.32 M Ventas activas en 3 días $0.32 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.52 M Ventas activas en 7 días $0.52 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Vine Coin Ingresos netos Precio de VINEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 2026-08-08 -$0.02 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Vine Coin (VINE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Vine Coin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h VINE / USDT $0.007163 $0.007163 $0.007163 +1.14% 9.42M (USDT) Trade