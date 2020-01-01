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Análisis técnico de ProjectVex (VEXAI) de hoy

Análisis técnico de ProjectVex (VEXAI) de hoy

La página de análisis de ProjectVex proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VEXAI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ProjectVex a continuación.

Cambio de precio de ProjectVex (VEXAI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002811---13.22%-42.12%-6.30%
Obtén más información sobre el precio de ProjectVex

Señales del mercado de ProjectVex

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.00 M
Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ProjectVex

Ingresos netosPrecio de VEXAIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ProjectVex en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VEXAI/USD1
$0.002787
$0.002787$0.002787
+5.52%
17.30M (USDT)
VEXAI/USDT
$0.002811
$0.002811$0.002811
+6.35%
19.19M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de VEXAI a USD

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USD
USD

1 VEXAI = 0.002811 USD