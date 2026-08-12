Análisis técnico de Velvet (VELVET) de hoy La página de análisis de Velvet proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VELVET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Velvet a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Velvet (VELVET) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.58236 -- +27.34% +10.08% +355.53%

Indicadores técnicos de Velvet

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Velvet en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 4 Comprar 6 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 4 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.5854 0.5853 R2 0.5853 0.5851 R1 0.585 0.585 PP 0.5849 0.5849 S1 0.5846 0.5847 S2 0.5845 0.5846 S3 0.5842 0.5845

Señales del mercado de Velvet Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $6.00 M $6.14 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.03M Compras activas en 3 días $29.35 M Ventas activas en 3 días $29.33 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $34.61 M Ventas activas en 7 días $34.56 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Velvet Ingresos netos Precio de VELVETUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.61 2026-08-11 $0.02 M 0.68 2026-08-10 $0.00 M 0.44 2026-08-09 $0.00 M 0.45 2026-08-08 $0.01 M 0.47 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Velvet (VELVET) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Velvet en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h VELVET / USDT $0 $0 $0 0.00% 0.00 (USDT) Trade