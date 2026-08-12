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Análisis técnico de VANA (VANA) de hoy

Análisis técnico de VANA (VANA) de hoy

La página de análisis de VANA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VANA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VANA a continuación.

Cambio de precio de VANA (VANA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.8526--+3.25%-27.75%-44.21%
Obtén más información sobre el precio de VANA

Indicadores técnicos de VANA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VANA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 4
Comprar 14
Medias móviles:ComprarVender 5Mantener 0Comprar 9
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 4Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.8526
0.8523
R2
0.8523
0.8519
R1
0.8516
0.8517
PP
0.8513
0.8513
S1
0.8506
0.8509
S2
0.8503
0.8507
S3
0.8496
0.8503

Señales del mercado de VANA

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.25M
$2.39 M
$2.64 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.04 M
Ventas activas en 7 días
$0.04 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de VANA

Ingresos netosPrecio de VANAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.85
2026-08-11-$0.05 M0.84
2026-08-10-$0.02 M0.90
2026-08-09-$0.07 M0.87
2026-08-08-$0.03 M0.87

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VANA/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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