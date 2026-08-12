Análisis técnico de VANA (VANA) de hoy La página de análisis de VANA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VANA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VANA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de VANA (VANA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.8526 -- +3.25% -27.75% -44.21%

Indicadores técnicos de VANA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VANA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 4 Comprar 14 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.8526 0.8523 R2 0.8523 0.8519 R1 0.8516 0.8517 PP 0.8513 0.8513 S1 0.8506 0.8509 S2 0.8503 0.8507 S3 0.8496 0.8503

Señales del mercado de VANA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.25M $2.39 M $2.64 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.04 M Ventas activas en 7 días $0.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de VANA Ingresos netos Precio de VANAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.85 2026-08-11 -$0.05 M 0.84 2026-08-10 -$0.02 M 0.90 2026-08-09 -$0.07 M 0.87 2026-08-08 -$0.03 M 0.87 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera VANA (VANA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de VANA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h VANA / USDT $0 $0 $0 0.00% 0.00 (USDT) Trade