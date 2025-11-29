Precio de United Protocol hoy

El precio actual de United Protocol (UT) hoy es $ 0,000000000374, con una variación del 49,32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UT a USD es $ 0,000000000374 por UT.

United Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UT. Durante las últimas 24 horas, UT cotiza entre $ 0,00000000037 (bajo) y $ 0,000000001641 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UT experimentó un cambio de -0,27% en la última hora y de -100,00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 981,98K.

Información del mercado de United Protocol (UT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 981,98K$ 981,98K $ 981,98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

