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Análisis técnico de USUAL (USUAL) de hoy

Análisis técnico de USUAL (USUAL) de hoy

La página de análisis de USUAL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de USUAL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de USUAL a continuación.

Cambio de precio de USUAL (USUAL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00883--+10.07%+0.71%-41.45%
Obtén más información sobre el precio de USUAL

Indicadores técnicos de USUAL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de USUAL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 2
Comprar 18
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 11
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.008824
0.008823
R2
0.008823
0.008822
R1
0.008822
0.008822
PP
0.008821
0.008821
S1
0.00882
0.00882
S2
0.008819
0.00882
S3
0.008818
0.008819

Señales del mercado de USUAL

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.18M
$1.02 M
$1.20 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.12 M
Ventas activas en 3 días
$0.16 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.05M
Compras activas en 7 días
$0.37 M
Ventas activas en 7 días
$0.43 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de USUAL

Ingresos netosPrecio de USUALUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.12 M0.01
2026-08-10-$0.08 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01
2026-08-08-$0.05 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
USUAL/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)
USUAL/USDC
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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