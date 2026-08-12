Análisis técnico de USUAL (USUAL) de hoy La página de análisis de USUAL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de USUAL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de USUAL a continuación. Regístrate

Cambio de precio de USUAL (USUAL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00883 -- +10.07% +0.71% -41.45%

Indicadores técnicos de USUAL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de USUAL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 2 Comprar 18 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 11 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.008824 0.008823 R2 0.008823 0.008822 R1 0.008822 0.008822 PP 0.008821 0.008821 S1 0.00882 0.00882 S2 0.008819 0.00882 S3 0.008818 0.008819

Señales del mercado de USUAL Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.18M $1.02 M $1.20 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.12 M Ventas activas en 3 días $0.16 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.05M Compras activas en 7 días $0.37 M Ventas activas en 7 días $0.43 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de USUAL Ingresos netos Precio de USUALUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.12 M 0.01 2026-08-10 -$0.08 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 2026-08-08 -$0.05 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera USUAL (USUAL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de USUAL en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h USUAL / USDT $0 $0 $0 0.00% 0.00 (USDT) Trade USUAL / USDC $0 $0 $0 0.00% 0.00 (USDT) Trade