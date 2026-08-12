Análisis técnico de Ethena USDe (USDE) de hoy
Cambio de precio de Ethena USDe (USDE)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$1.0007
|--
|0.00%
|+0.03%
|+0.01%
Flujo de capital de Ethena USDe
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.25 M
|1.00
|2026-08-11
|$1.24 M
|1.00
|2026-08-10
|-$0.48 M
|1.00
|2026-08-09
|$0.06 M
|1.00
|2026-08-08
|$0.11 M
|1.00
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