Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Unitas, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Unitas, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de UP

Info. de precios de UP

¿Qué es UP?

Whitepaper de UP

Sitio web oficial de UP

Tokenomía de UP

Pronóstico de precios de UP

Historial de UP

Guía de compra de UP

Conversor de moneda fiat a UP

Spot de UP

Futuros USDT-M de UP

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Unitas (UP) de hoy

Análisis técnico de Unitas (UP) de hoy

La página de análisis de Unitas proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de UP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Unitas a continuación.

Cambio de precio de Unitas (UP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.39049--+19.35%+24.76%+87.06%
Obtén más información sobre el precio de Unitas

Indicadores técnicos de Unitas

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Unitas en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 13
Mantener 11
Comprar 2
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 11Mantener 3Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 8Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.3926
0.3925
R2
0.3925
0.3923
R1
0.3923
0.3923
PP
0.3922
0.3922
S1
0.392
0.392
S2
0.3919
0.392
S3
0.3917
0.3919

Señales del mercado de Unitas

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.04M
$1.13 M
$1.17 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.26 M
Ventas activas en 3 días
$0.27 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.31 M
Ventas activas en 7 días
$0.31 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Unitas

Ingresos netosPrecio de UPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.39
2026-08-11-$0.02 M0.39
2026-08-10$0.01 M0.38
2026-08-09-$0.01 M0.35
2026-08-08$0.01 M0.35

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Unitas

Opera Unitas (UP) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Unitas en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
UP/USDT
$0.39049
$0.39049$0.39049
+1.30%
168.05K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de UP a USD

Monto

UP
UP
USD
USD

1 UP = 0.39049 USD