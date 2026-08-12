Análisis técnico de Manadia (UMXM) de hoy La página de análisis de Manadia proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de UMXM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Manadia a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Manadia (UMXM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1771 -- -28.39% -92.27% -77.87%

Flujo de capital de Manadia Ingresos netos Precio de UMXMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.18 2026-08-11 $0.00 M 0.18 2026-08-10 $0.00 M 0.20 2026-08-09 $0.00 M 0.21 2026-08-08 $0.00 M 0.23 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Manadia (UMXM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Manadia en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h UMXM / USDT $0.1772 $0.1772 $0.1772 -1.77% 579.37K (USDT) Trade