Precio de U Coin hoy

El precio actual de U Coin (UCOIN) hoy es $ 0.002997, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UCOIN a USD es $ 0.002997 por UCOIN.

U Coin actualmente está en el puesto #4570 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 UCOIN. Durante las últimas 24 horas, UCOIN cotiza entre $ 0.002888 (bajo) y $ 0.00306 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.06424320268888757, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002891601467153062.

En el corto plazo, UCOIN experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -42.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.52K.

Información del mercado de U Coin (UCOIN)

Puesto No.4570 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de U Coin es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.52K. El suministro circulante de UCOIN es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.00M.