Análisis técnico de Unibase (UB) de hoy La página de análisis de Unibase proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de UB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Unibase a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Unibase (UB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.14014 -- +1.95% +96.52% -28.56%

Indicadores técnicos de Unibase

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Unibase en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 2 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 1 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.14006 0.14003 R2 0.14003 0.14001 R1 0.14001 0.14 PP 0.13998 0.13998 S1 0.13996 0.13996 S2 0.13993 0.13995 S3 0.13991 0.13993

Señales del mercado de Unibase Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.10M $5.59 M $6.69 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $2.11 M Ventas activas en 3 días $2.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.18M Compras activas en 7 días $10.43 M Ventas activas en 7 días $10.61 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Unibase Ingresos netos Precio de UBUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Unibase (UB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Unibase en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h UB / USDT $0.14014 $0.14014 $0.14014 -3.84% 1.26M (USDT) Trade