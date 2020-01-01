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Análisis técnico de Unibase (UB) de hoy

Análisis técnico de Unibase (UB) de hoy

La página de análisis de Unibase proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de UB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Unibase a continuación.

Cambio de precio de Unibase (UB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.14014--+1.95%+96.52%-28.56%
Obtén más información sobre el precio de Unibase

Indicadores técnicos de Unibase

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Unibase en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 2
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 1Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.14006
0.14003
R2
0.14003
0.14001
R1
0.14001
0.14
PP
0.13998
0.13998
S1
0.13996
0.13996
S2
0.13993
0.13995
S3
0.13991
0.13993

Señales del mercado de Unibase

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.10M
$5.59 M
$6.69 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$2.11 M
Ventas activas en 3 días
$2.14 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.18M
Compras activas en 7 días
$10.43 M
Ventas activas en 7 días
$10.61 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Unibase

Ingresos netosPrecio de UBUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
UB/USDT
$0.14014
$0.14014$0.14014
-3.84%
1.26M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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