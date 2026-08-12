Análisis técnico de UnifAI (UAI) de hoy La página de análisis de UnifAI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de UAI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de UnifAI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de UnifAI (UAI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2594 -- +15.54% -19.32% +5.96%

Indicadores técnicos de UnifAI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de UnifAI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 1 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2599 0.2599 R2 0.2599 0.2598 R1 0.2598 0.2598 PP 0.2598 0.2598 S1 0.2597 0.2597 S2 0.2597 0.2597 S3 0.2596 0.2597

Señales del mercado de UnifAI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.17M $1.39 M $1.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.10M Compras activas en 3 días $1.25 M Ventas activas en 3 días $1.35 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $4.57 M Ventas activas en 7 días $4.60 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de UnifAI Ingresos netos Precio de UAIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.26 2026-08-11 $0.00 M 0.27 2026-08-10 -$0.02 M 0.25 2026-08-09 -$0.05 M 0.24 2026-08-08 -$0.04 M 0.25 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera UnifAI (UAI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de UnifAI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h UAI / USDT $0.2594 $0.2594 $0.2594 -2.62% 818.34K (USDT) Trade