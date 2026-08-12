Análisis técnico de U2U Network (U2U) de hoy La página de análisis de U2U Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de U2U. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de U2U Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de U2U Network (U2U) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0003205 -- +8.05% +6.86% -13.85%

Flujo de capital de U2U Network Ingresos netos Precio de U2UUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 2026-08-08 $0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera U2U Network (U2U) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de U2U Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h U2U / USDT $0.0003195 $0.0003195 $0.0003195 -10.95% 177.21M (USDT) Trade